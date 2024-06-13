Уланудэнцы стал призёрами на турнире по цигун в Китае

Российско-китайские соревнования проводились в Хайларе
В июне в китайском городе Хайлар Автономного района Внутренняя Монголия состоялись международные соревнования по оздоровительному цигун. Турнир был посвящён 75-летию установления дипломатических связей между Россией и Китаем и российско-китайскому году культуры.
В соревнованиях приняло участие 30 команд. От российской стороны участвовали три сборных из Читы и команда из Улан-Удэ. Российские спортсмены показали отличные результаты: 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали в командных соревнованиях.
Команда «Уулэн» из столицы Бурятии завоевала 2 серебряные медали в номинациях «Великий танец» и «8 отрезов парчи». Первое место завоевали читинская команда КСОО «Содружества оздоровительного цигун и ушу Забайкальского края» в номинации «8 отрезов парчи» и забайкальская команда «Берег запредельного» в номинации «12 форм даоинь питания жизни».
Также второе место досталось команде КСОО «Содружество оздоровительного цигун и ушу Забайкальского края» в номинации «Великий танец» и читинской команде «Джатри» в номинации «12 форм даоинь питания жизни». Третье место у команды «Берег запредельного» и у команды «Джатри» в номинации «8 отрезов парчи».
По окончании соревнований состоялся учебно-тренировочный семинар по комплексу оздоровительного цигун «Игры 5 зверей». Также в ходе визита состоялся обмен с хайларскими школьниками по комплексу цигун для улучшения зрения «Минмугун». Об этом сообщает управление международных связей и туризма города Чита.
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