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В Улан-Удэ перевозчика оштрафовали за нарушение прав инвалидов в маршрутках

В Улан-Удэ перевозчика оштрафовали за нарушение прав инвалидов в маршрутках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Маршрутки не оборудованы устройствами для глухонемых и слепых пассажиров

В Улан-Удэ руководителя организации-перевозчика привлекли к ответственности за необеспечение доступности транспорта для пассажиров-инвалидов. Проверку провела прокуратура Советского района после обращения о недоступности маршруток для глухонемых и слепых граждан.

- Общество с ограниченной ответственностью осуществляет в Улан-Удэ регулярные пассажирские перевозки граждан по городским маршрутам на 68 транспортных средствах. Вопреки требованиям, автобусы организации не оснащены средствами звукового и зрительного дублирования информации, необходимой для пассажиров с проблемами зрения и слуха, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Генерального директора общества привлекли к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг». Постановлением мирового судьи судебного участка ему назначен штраф, уточнили в прокуратуре.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

прокуратура штраф общественный транспорт

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