В Улан-Удэ перевозчика оштрафовали за нарушение прав инвалидов в маршрутках

Маршрутки не оборудованы устройствами для глухонемых и слепых пассажиров



В Улан-Удэ руководителя организации-перевозчика привлекли к ответственности за необеспечение доступности транспорта для пассажиров-инвалидов. Проверку провела прокуратура Советского района после обращения о недоступности маршруток для глухонемых и слепых граждан.



- Общество с ограниченной ответственностью осуществляет в Улан-Удэ регулярные пассажирские перевозки граждан по городским маршрутам на 68 транспортных средствах. Вопреки требованиям, автобусы организации не оснащены средствами звукового и зрительного дублирования информации, необходимой для пассажиров с проблемами зрения и слуха, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Генерального директора общества привлекли к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг». Постановлением мирового судьи судебного участка ему назначен штраф, уточнили в прокуратуре.



Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.



