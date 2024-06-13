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В Бурятии осудили мужчину, потратившего 10 тысяч с чужой карты

В Бурятии осудили мужчину, потратившего 10 тысяч с чужой карты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отделался условным сроком

Недавно перед судом предстал житель Заиграевского района, который похитил деньги с чужого банковского счёта. Злоумышленник снял оттуда наличные и расплачивался за покупки в магазинах по терминалам.
 
Всего он истратил 9580 рублей. Против сельчанина возбудили уголовное дело за кражу – по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В ходе предварительного следствия мужчина вернул потерпевшей часть суммы – три тысячи.
 
Остаток – 6580 рублей – его обязал возместить суд. Заиграевца признали виновным в преступлении и дали ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор пока не вступил в законную силу. 
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