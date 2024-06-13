13 июня

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В Бурятии отпразднуют Всероссийский Олимпийский день

В Бурятии отпразднуют Всероссийский Олимпийский день
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Спортивные мероприятия пройдут по всей республике

23 июня по всему миру отметят международный Олимпийский день. В России он станет самым масштабным мероприятием программы «Олимпийская страна».

Как сообщили в министерстве спорта РБ, в России Олимпийский день проводится с 1990 года во всех регионах страны, а количество участников ежегодно превышает 1 миллион человек.

В Бурятии стала известна программа Олимпийского дня в республике. 16 июня в Улан-Удэ состоятся республиканские соревнования «Олимпийские стрелы Бурятии» (0+). С 22 по 23 июня на центральном стадионе РБ пройдут соревнования по футболу (0+). С 23 по 24 июня в столице Бурятии, на центральном стадионе будет проведён Олимпийский день по лёгкой атлетике среди ветеранов (0+).

15 июня на спортивной площадке в Тулунже будет организован День летних видов спорта (6+). 21 июня в спортивном комплексе п. Заиграево состоится спартакиада среди лиц пенсионного возраста (6+). 22 июня районную спартакиаду (6+) примет спортивный комплекс с. Кабанск.

С 15 по 16 июня на стадионе универсального спортивного комплекса с. Кижинга пройдёт турнир по мини-футболу (0+). 15 июня в с. Курумкан отметят Олимпийский день по летним видам спорта (6+). Также 15 июня на стадионе Мухоршибирской СОШ №2 в с. Мухоршибирь состоятся спортивные состязания «Байкальского сабантуя – 2024» (6+).

«Сурхарбан-2024» (6+) в Гусиноозёрске будет проведён 15 июня на центральном стадионе «Шахтёр». А 17 июня на стадионе с. Тарбагатай запланирован турнир по мини-футболу (0+). Также здесь 21 июня пройдут соревнования по граунд-гольфу (0+), а 29 июня – соревнования по гиревому спорту и перетягиванию каната (0+).

Желающие могут прийти на Олимпийский день в своём районе всей семьёй.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт соревнования

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