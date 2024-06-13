В микрорайоне Улан-Удэ приходит в упадок единственная спортплощадка

В Улан-Удэ забили тревогу из-за состояния спортивной площадки в микрорайоне Горького. Её установили два года назад по инициативе и на средства депутата Народного Хурала, но никому почему-то так и не передали. Каждый день там играет по полсотни детей со всего посёлка, а это – порядка 730 домов, рассказали в региональном отделении Народного фронта.Других площадок в микрорайоне нет, а эта постепенно приходит в упадок. Сетки порваны, покрытие износилось, а ворота сломаны. Мусор убирает неравнодушная местная жительница – каждый день она собирает по большому мешку. Улан-удэнка сама наняла сварщика, чтобы тот приварил кольцо на баскетбольном щите. А ещё приобрела шарниры для ворот и другие расходники.Если бы за площадкой никто не ухаживал, она бы давно превратилась в очередную несанкционированную свалку. Общественники призвали мэрию поставить спортивную зону на баланс и отремонтировать конструкции.