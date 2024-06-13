Улан-удэнец лишился «Хавала» из-за любви к пьяной езде

Мужчина ездил пьяным на машине супруги



34-летний улан-удэнец остался без китайского автомобиля «Хавал» из-за привычки ездить пьяным за рулём.



Октябрьский районный суд признал, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, тогда как ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.



- В декабре 2023 года безработный мужчина, ранее лишённый права управления транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пользуясь отсутствием супруги дома, взял ключи от её автомобиля для поездки в магазин. Той же ночью на улице Ключевской автомашина «Хавал» под управлением виновного была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Мужчину приговорили к 250 часам обязательных работ, а также на 2 года 8 месяцев лишили водительских прав.



По инициативе гособвинителя суд изъял в доход государства дорогостоящий кросс-купе, на котором совершены преступления.







