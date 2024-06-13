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Улан-удэнец лишился «Хавала» из-за любви к пьяной езде

Улан-удэнец лишился «Хавала» из-за любви к пьяной езде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ездил пьяным на машине супруги

34-летний улан-удэнец остался без китайского автомобиля «Хавал» из-за привычки ездить пьяным за рулём.

Октябрьский районный суд признал, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, тогда как ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

- В декабре 2023 года безработный мужчина, ранее лишённый права управления транспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пользуясь отсутствием супруги дома, взял ключи от её автомобиля для поездки в магазин. Той же ночью на улице Ключевской автомашина «Хавал» под управлением виновного была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Мужчину приговорили к 250 часам обязательных работ, а также на 2 года 8 месяцев лишили водительских прав.

По инициативе гособвинителя суд изъял в доход государства дорогостоящий кросс-купе, на котором совершены преступления.



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