13 июня

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В Агинском округе супруги отметили 65-летие совместной жизни

В Агинском округе супруги отметили 65-летие совместной жизни
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Юбиляры проживают в посёлке Агинское

В Агинском Бурятском округе 65 лет совместной жизни отпраздновали супруги Николай Мижитович Биликтуев и Радна-Ханда Дамдиновна Цыренжапова. Радость юбилея с ними разделили сотрудники отдела ЗАГС Агинского района.

Юбиляры познакомились в посёлке Агинское. Николай Мижитович приехал сюда специально, чтобы познакомиться с девушкой. О будущей жене ему рассказывала приёмная мама, которая хотела, чтобы они стали семьёй. Николай так и поступил: приехал, познакомился и завоевал сердце молодой девушки.

Трудовая жизнь молодых началась в степи: они ухаживали за отарами овец, сначала в селе Цугол, потом в селе Будалан. На просторах агинских степей родились и выросли шестеро детей. Все дети выучились, получили образование, создали свои семьи. Сейчас подрастают 15 внуков и семь правнуков.

За годы работы Николай Мижитович и Радна-Ханда Дамдиновна дважды становились победителями социалистического соревнования, ударниками 11-й пятилетки и ударниками коммунистического труда. Трижды поощрялись внеочередной льготой покупки автомобиля. Радна-Ханда Дамдиновна награждена медалью материнства.

Поздравить супругов с юбилеем в их дом пришли также главы сельских поселений, председатели советов ветеранов «Амитхаша», «Будалан», заведующая отделом ЗАГС Агинского района, дети и внуки. Каждый в своём поздравлении отметил, что супруги – достойный пример счастливой семейной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья.
Агинский Бурятский округ супруги семьи юбилей

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