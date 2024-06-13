В Агинском округе супруги отметили 65-летие совместной жизни

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Юбиляры проживают в посёлке Агинское



В Агинском Бурятском округе 65 лет совместной жизни отпраздновали супруги Николай Мижитович Биликтуев и Радна-Ханда Дамдиновна Цыренжапова. Радость юбилея с ними разделили сотрудники отдела ЗАГС Агинского района.



Юбиляры познакомились в посёлке Агинское. Николай Мижитович приехал сюда специально, чтобы познакомиться с девушкой. О будущей жене ему рассказывала приёмная мама, которая хотела, чтобы они стали семьёй. Николай так и поступил: приехал, познакомился и завоевал сердце молодой девушки.



Трудовая жизнь молодых началась в степи: они ухаживали за отарами овец, сначала в селе Цугол, потом в селе Будалан. На просторах агинских степей родились и выросли шестеро детей. Все дети выучились, получили образование, создали свои семьи. Сейчас подрастают 15 внуков и семь правнуков.



За годы работы Николай Мижитович и Радна-Ханда Дамдиновна дважды становились победителями социалистического соревнования, ударниками 11-й пятилетки и ударниками коммунистического труда. Трижды поощрялись внеочередной льготой покупки автомобиля. Радна-Ханда Дамдиновна награждена медалью материнства.



Поздравить супругов с юбилеем в их дом пришли также главы сельских поселений, председатели советов ветеранов «Амитхаша», «Будалан», заведующая отделом ЗАГС Агинского района, дети и внуки. Каждый в своём поздравлении отметил, что супруги – достойный пример счастливой семейной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЗАГС Забайкалья.

