13 июня

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В Бурятии напомнили о запрете продажи алкоголя в дни Сурхарбана

В Бурятии напомнили о запрете продажи алкоголя в дни Сурхарбана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Это не касается предприятий общественного питания

В Бурятии продолжается проведение районных Сурхарбанов. Напомним, что согласно закону, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения Сурхарбана. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.

Как сообщает министерство промышленности РБ, в районах республики Сурхарбаны проведут в следующие дни:

МО

Дата проведения мероприятия «Сурхарбан»

Баунтовский

15 июня

Джидинский

20 июля

Еравнинский

23 июня

Закаменский

15 июня

Кабанский

15 июня

Курумканский

21 июня

Кяхтинский

15 июня

Муйский

29 июня

Мухоршибирский

15 июня

Селенгинский

15 июня

Тункинский

21, 22, 23 июня

г. Улан-Удэ

29, 30 июня
Бурятия алкоголь Сурхарбан

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