В Бурятии напомнили о запрете продажи алкоголя в дни Сурхарбана

Это не касается предприятий общественного питания

В Бурятии продолжается проведение районных Сурхарбанов. Напомним, что согласно закону, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения Сурхарбана. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.

Как сообщает министерство промышленности РБ, в районах республики Сурхарбаны проведут в следующие дни: