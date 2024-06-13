В Бурятии напомнили о запрете продажи алкоголя в дни Сурхарбана

Это не касается предприятий общественного питания
В Бурятии продолжается проведение районных Сурхарбанов. Напомним, что согласно закону, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения Сурхарбана. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.
Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.
Как сообщает министерство промышленности РБ, в районах республики Сурхарбаны проведут в следующие дни:
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МО
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Дата проведения мероприятия «Сурхарбан»
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Баунтовский
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15 июня
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Джидинский
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20 июля
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Еравнинский
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23 июня
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Закаменский
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15 июня
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Кабанский
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15 июня
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Курумканский
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21 июня
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Кяхтинский
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15 июня
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Муйский
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29 июня
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Мухоршибирский
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15 июня
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Селенгинский
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15 июня
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Тункинский
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21, 22, 23 июня
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г. Улан-Удэ
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29, 30 июня