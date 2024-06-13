Опрокинулся автомобиль «Тойота Ипсум»
Накануне, 12 июня, на дорогах Бурятии произошло 20 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшей, сообщили в УГИБДД.
ДТП произошло в Селенгинском районе в 10:50. 38-летняя женщина ехала за рулём автомобиля «Тойота Ипсум» по автодороге Гусиноозёрск –Петропавловка – Закаменск. Вблизи села Селендума автомобиль опрокинулся.
В результате автоаварии пострадала 13-летняя девочка.
- Несовершеннолетняя пассажирка 2011 г.р. получила травмы, была госпитализирована в медучреждение, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 июня в селе Кижинга водитель «Жигулей» насмерть сбил 70-летнюю женщину прямо на «зебре».
В Бурятии в ДТП пострадала 13-летняя девочка
Происшествия, Фото:
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