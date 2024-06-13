Его остановили бдительные росгвардейцы
Сотрудники Росгвардии задержали в Кабанске мужчину, объявленного в федеральный розыск.
- Днём патруль вневедомственной охраны заметил на улице двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. При установлении личностей граждан выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за МВД по Республике Саха (Якутия). Скрывшись от следствия, 44-летний житель соседнего региона приехал в Бурятию, где устроился подсобным рабочим в селе Кабанск, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
На его приятеля составили административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В Бурятии задержали скрывшего от следствия жителя Якутии
Происшествия, Фото:
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