13 июня

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В Забайкалье наградили супругов, воспитавших 12 детей

В Забайкалье наградили супругов, воспитавших 12 детей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Чета получила орден «Родительская слава»

12 июня на центральной площади Читы прошла церемония вручения государственных наград и паспортов Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Сергей Ташлыков, Екатерина Лаврищева и Сергей Самойлов – работники 103 БТРЗ. За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу почётной грамотой президента Российской Федерации награждена Екатерина Приладных – тренер Центрального спортивного клуба Армии.

Также орденом «Родительская слава» в День России награждены Нина и Борис Андреевы из Оловяннинского района Забайкалья. Награда вручена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Нина Николаевна и Борис Андреевич женаты более 40 лет, вместе они воспитали 12 детей. Супруги сами воспитывались в полных многодетных семьях. Продолжая преемственность поколений, добросовестно всю жизнь проработали в селе.

Кроме этого, в День России, на площади имени Ленина, паспорта граждан Российской Федерации вручили 13 юным забайкальцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Чита Забайкальский край награждение семьи

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