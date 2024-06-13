В Забайкалье наградили супругов, воспитавших 12 детей

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Чета получила орден «Родительская слава»



12 июня на центральной площади Читы прошла церемония вручения государственных наград и паспортов Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Сергей Ташлыков, Екатерина Лаврищева и Сергей Самойлов – работники 103 БТРЗ. За большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу почётной грамотой президента Российской Федерации награждена Екатерина Приладных – тренер Центрального спортивного клуба Армии.



Также орденом «Родительская слава» в День России награждены Нина и Борис Андреевы из Оловяннинского района Забайкалья. Награда вручена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.



Нина Николаевна и Борис Андреевич женаты более 40 лет, вместе они воспитали 12 детей. Супруги сами воспитывались в полных многодетных семьях. Продолжая преемственность поколений, добросовестно всю жизнь проработали в селе.



Кроме этого, в День России, на площади имени Ленина, паспорта граждан Российской Федерации вручили 13 юным забайкальцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



