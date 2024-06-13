В Бурятии сотового оператора оштрафовали на 600 тысяч за звонок из-за границы



Произошло всё год назад, в июне 2023-го. Абоненту поступил вызов с иностранного номера, который подменили, прикрывшись российским кодом. Мобильный оператор обязан блокировать такие звонки согласно принятым в 2021 году поправкам к закону «О связи», однако в компании этого не сделали, что могло повлечь материальный ущерб человеку, взявшему трубку.



С решением районного суда оператор сотовой связи не согласился и обжаловал его в Верховном. Однако там всё оставили без изменения.







Закон об административной ответственности за пропуск «подменных номеров» президент России Владимир Путин подписал в декабре 2021 года. Максимальный штраф за нарушение для юрлиц составляет один миллион рублей – именно такой получил первый в России фигурант подобного административного дела.

Недавно Заиграевский райсуд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении одного из операторов сотовой связи. Его признали виновным по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ и назначили штраф размером в 600 тысяч рублей.