Тува принимает «Буддийский саммит»

Общество, Фото: министерство культуры РТ

В республику прибыли гости из Бурятии, Монголии и Индии



В Туве с 12 по 14 июня отмечают юбилей – 105 лет со дня основания института Пандито Камбы-Ламы в республике. По случаю этой даты, а также 80-летия присоединения Тувинской Народной Республики к СССР в рамках празднования проходит международная конференция «Буддийский саммит».



В регион прибыли делегации почётных гостей из различных регионов России: Бурятии, Калмыкии, Алтая, Хакасии, Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, на мероприятие прибыли буддийские иерархи из Индии и Монголии. Сегодня в главном буддийском монастыре Тувы «Тубтен Шедруб Линг» проходит праздничный молебен с участием гостей. Также в рамках «Буддийского саммита» организован круглый стол «Развитие буддизма в XX веке на территории Тывы: особенности института Пандито Камбы-ламы и знаковые события».



Отметим, что в Туву для участия в праздновании прибыл настоятель монастыря Дрепунг Гоманг геше-лхарамба Джигме Гьяцо. В главном монастыре Тувы гостей встречали верующие, и после краткого благословения геше-лхарамба Джигме Гьяцо поднёс хадаки статуям божеств и трону Далай-ламы. Об этом сообщает фонд содействия буддийскому образованию и исследований.



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