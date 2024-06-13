В республике завершился региональный этап всероссийского конкурса
В июне в Бурятии состоялась торжественная церемония награждения призёров и лауреатов I этапа XIX ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
Дипломом победителя в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» был награждён коллектив авторов центра развития ребёнка-детского сада №91 «Строитель» г. Улан-Удэ: Оксана Кисилёва, Эльвира Никитина и Ольга Хайдукова.
Дипломом победителя в номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» наградили Руслана Зайцева, учителя физической культуры Бичурской средней общеобразовательной школы №1 Бичурского района.
Диплом победителя в номинации «Лучшая методическая разработка в предметных ОРКСЭ, ОДНКНР, ОПК (для образовательных организаций с религиозным компонентом)» получила Оксана Шульгина, учитель русского языка и литературы Турунтаевской районной гимназии Прибайкальского района.
Диплом победителя в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» вручили коллективу авторов СОШ №5 г. Улан-Удэ: Елене Максимовой и Ольге Глушковой.
Диплома 1 степени удостоена Надежда Зубкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе дома творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ. Диплома 2 степени - Лариса Ванданова и Татьяна Верцхайзер, педагоги дополнительного образования лицея №10 РЖД в г. Улан-Удэ. Дипломы 3 степени вручили Ирине Балахонцевей и Ольге Унагаевой, учителям начальных классов Талецкой средней общеобразовательной школы Заиграевского района, а также Елене Ревиной, педагогу Старо-Татауровской средней общеобразовательной школы Прибайкальского района. Об этом сообщили в Бурятском республиканском институте образовательной политики.
В Бурятии учителей наградили «за нравственный подвиг»
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