13 июня

Популярное

В Бурятии учителей наградили «за нравственный подвиг»

В Бурятии учителей наградили «за нравственный подвиг»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В республике завершился региональный этап всероссийского конкурса

В июне в Бурятии состоялась торжественная церемония награждения призёров и лауреатов I этапа XIX ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Дипломом победителя в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» был награждён коллектив авторов центра развития ребёнка-детского сада №91 «Строитель» г. Улан-Удэ: Оксана Кисилёва, Эльвира Никитина и Ольга Хайдукова.

Дипломом победителя в номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи» наградили Руслана Зайцева, учителя физической культуры Бичурской средней общеобразовательной школы №1 Бичурского района.

Диплом победителя в номинации «Лучшая методическая разработка в предметных ОРКСЭ, ОДНКНР, ОПК (для образовательных организаций с религиозным компонентом)» получила Оксана Шульгина, учитель русского языка и литературы Турунтаевской районной гимназии Прибайкальского района.

Диплом победителя в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» вручили коллективу авторов СОШ №5 г. Улан-Удэ: Елене Максимовой и Ольге Глушковой.

Диплома 1 степени удостоена Надежда Зубкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе дома творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ. Диплома 2 степени - Лариса Ванданова и Татьяна Верцхайзер, педагоги дополнительного образования лицея №10 РЖД в г. Улан-Удэ. Дипломы 3 степени вручили Ирине Балахонцевей и Ольге Унагаевой, учителям начальных классов Талецкой средней общеобразовательной школы Заиграевского района, а также Елене Ревиной, педагогу Старо-Татауровской средней общеобразовательной школы Прибайкальского района. Об этом сообщили в Бурятском республиканском институте образовательной политики.
Бурятия конкурс учителя

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отпразднуют Всероссийский Олимпийский день
В Бурятии отпразднуют Всероссийский Олимпийский день
Общество, 13.06.2024
Спортивные мероприятия пройдут по всей республике
Уланудэнцы стал призёрами на турнире по цигун в Китае
Уланудэнцы стал призёрами на турнире по цигун в Китае
Общество, 13.06.2024
Российско-китайские соревнования проводились в Хайларе
В горах Бурятии молодые учёные оставят послание для будущих исследователей
В горах Бурятии молодые учёные оставят послание для будущих исследователей
Общество, 13.06.2024
Капсулу времени поместят на вершину пика СО АН СССР
В Бурятии напомнили о запрете продажи алкоголя в дни Сурхарбана
В Бурятии напомнили о запрете продажи алкоголя в дни Сурхарбана
Общество, 13.06.2024
Это не касается предприятий общественного питания
В Бурятии учителей наградили «за нравственный подвиг»
В Бурятии учителей наградили «за нравственный подвиг»
Общество, 13.06.2024
В республике завершился региональный этап всероссийского конкурса
В Северобайкальске строится парк-музей истории БАМа
В Северобайкальске строится парк-музей истории БАМа
Общество, 13.06.2024
Объект является частью городского мастер-плана
В Забайкалье наградили супругов, воспитавших 12 детей
В Забайкалье наградили супругов, воспитавших 12 детей
Общество, 13.06.2024
Чета получила орден «Родительская слава»
Тува принимает «Буддийский саммит»
Тува принимает «Буддийский саммит»
Общество, 13.06.2024
В республику прибыли гости из Бурятии, Монголии и Индии
В Бурятии лисиц накормили вакциной от бешенства
В Бурятии лисиц накормили вакциной от бешенства
Общество, 13.06.2024
Акцию провели в целях профилактики бешенства среди диких плотоядных животных
В Забайкалье новые названия получили 52 остановки пригородных поездов
В Забайкалье новые названия получили 52 остановки пригородных поездов
Общество, 13.06.2024
Они совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами
На Байкале возвратили в природу двух чёрных аистов
На Байкале возвратили в природу двух чёрных аистов
Общество, 13.06.2024
Молодых птиц, отбившихся от стаи, спасли в начале прошлой осени
В Бурятии строят дома для медиков и учителей
В Бурятии строят дома для медиков и учителей
Общество, 13.06.2024
Один из них появится в Тункинском районе
Профессор из Бурятии стал заслуженным степеведом Евразии
Профессор из Бурятии стал заслуженным степеведом Евразии
Общество, 13.06.2024
В России завершился международный степной форум

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^