В Северобайкальске строится парк-музей истории БАМа

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Объект является частью городского мастер-плана



В городе Северобайкальск Республики Бурятия идёт работа по выполнению долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития. В числе ключевых проектов плана – строительство кампуса Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий (БРМТИТ), комплексное благоустройство парка «Северное сияние Байкала», строительство нового городского стадиона, создание детского лагеря федерального уровня «Байкал» и строительство парка «История БАМ».



Напомним, что в марте 2023 года мастер-план Северобайкальска был одобрен президентом России в ходе совещания в Улан-Удэ.



- Основная идея мастер-плана – «вернуть Байкал городу», что предполагает развитие комфортной городской среды и индустрии туризма. Сегодня одна из главных городских проблем – отрезанность от Байкала. У города, который стоит на берегу озера, нет прямого доступа к береговой линии: он отрезан от Байкала железной дорогой. Отсюда следует новая миссия города, обозначенная в мастер-плане: «Обновлённый город в экосистеме Байкала», - заявил исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.



Одним из ключевых объектов социальной сферы, который создаётся в рамках плана развития города в преддверии 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали, является парк «История БАМ». Руководитель центра мастер-планов РБ Андрей Невьянцев отметил, что в 2023 году проект «История БАМ» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



- Парк «История БАМ» общей площадью 1.5 га объединяет в себе 3 больших функциональных блока: музейную экспозиционную часть; культурное пространство; современное благоустройство с различными зонами отдыха. В парке каждый сможет совершить небольшое путешествие по Байкало-Амурской магистрали - прогуляться по пути БАМа вдоль столбиков-станций, изучить особенности станций и поселений, расположенных на пути, углубиться в историю «стройки века» и вживую увидеть такие артефакты, как локомотив или путеукладчик, который когда-то действительно прокладывал железнодорожные пути, а теперь будет размещён в качестве экспоната в музее под открытым небом. Парк станет интересным завершением «городского пути БАМа» и центром притяжения как для местных жителей, так и для гостей города. Посетители смогут не только отдохнуть, но и интересно провести время, узнавая больше о Байкало-Амурской магистрали в интерактивном формате. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей; парк будет открыт в год 50-летнего юбилея БАМ, - отметил Андрей Невьянцев.



Как сообщили в пресс-службе министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, реализация долгосрочного комплексного плана даст новый импульс развитию Северобайкальска. Реконструкция аэропорта позволит удвоить его пропускную способность, расширить географию полётов и типы принимаемых воздушных судов, включая Ил-114, которыми будет оснащаться единая дальневосточная компания «Аврора». Новый благоустроенный путепровод соединит город с набережной Байкала, создаст для жителей единое пешеходное пространство от центральной площади до прибрежных парков. Также мастер-план предусматривает развитие Бурятского республиканского многопрофильного техникума новых технологий (БРМТИТ) по современным техническим специальностям за счёт строительства современного студенческого кампуса, лабораторного комплекса и технопарка с мастерскими. Всего по мастер-плану развития Северобайкальска на период до 2030 года должно быть реализовано 22 мероприятия с инвестициями 29,5 млрд рублей.



