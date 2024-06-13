В горах Бурятии молодые учёные оставят послание для будущих исследователей

Общество, Фото: ИФ СО РАН

Капсулу времени поместят на вершину пика СО АН СССР



В День России, 12 июня, представители совета научной молодёжи Иркутского филиала Сибирского отделения РАН отправились в поход к пику СОАН в Бурятии. Эту вершину в Тункинских гольцах в мае 1963 года первыми покорили молодые учёные Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР и назвали в честь Сибирского отделения АН СССР. Высота пика составляет 2952 метра и «штурмом» учёным удалось достичь его верхней точки со второго раза.



Цель грядущего похода – установить капсулу с посланием для своих будущих коллег. Об этом молодые учёные сообщили в день 75-летия академической науки Восточной Сибири.



- Обычно капсулы времени закладывались в фундаменте строящихся зданий или в основание памятников и объектов инфраструктуры. Особую популярность капсулы времени получили в XX веке, хотя возникли много веков назад и этот формат связи между поколениями не теряет своей актуальности. Но мы решили выбрать немного другой формат, который нам подсказал директор института земной коры СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Петрович Гладкочуб – собраться группой молодёжи и заложить капсулу времени в цирке пика СО АН СССР (Тункинская долина, Бурятия), - рассказала председатель совета научной молодёжи ИрФ СО РАН и старший научный сотрудник ИЗК СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Анна Дымшиц. - В капсулу мы положили послание от молодых учёных, которое зачитывалось в феврале на праздничных мероприятиях и памятные сувениры от разных академических институтов Иркутска. Для нас важен символизм, чтобы подрастающие студенты, аспиранты и молодые учёные рассказывали эту историю, возможно, тоже делали восхождения в горы, ведь это возможность сплотиться, хорошо провести время и обсудить науку по-настоящему на высоком уровне, ведь высота пика почти 3000 метров.



После череды совещаний определили даты — в середине июня должны сложиться благоприятные погодные условия. В путь отправились молодые учёные из института земной коры СО РАН, научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН, института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН и института солнечно-земной физики СО РАН. Об этом сообщает Иркутский филиал Сибирского отделения Российской академии наук.

