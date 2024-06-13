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В центре Улан-Удэ убрали опасные качели, с которых начали падать дети

В центре Улан-Удэ убрали опасные качели, с которых начали падать дети
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их укрепили всего месяц назад

На площади Революции в центре Улан-Удэ исчезли качели, которые установили там два с лишним года назад, осенью 2021-го. Месяц назад их усовершенствовали – предполагалось, что теперь аттракцион станет безопаснее и надёжнее.
 
Однако на этой неделе металлическая стропа на конструкции оборвалась. С неё упал ребёнок. По словам очевидцев, мальчик отделался испугом и ушибом. А вскоре пострадала 14-летняя девочка. Она приземлилась на бетонное покрытие и в итоге получила травму головы и ушиб коленного сустава. Подростка доставили в больницу. В СУ СКР по Бурятии начали доследственную проверку.
 
Аттракцион временно убрали. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в городском комбинате по благоустройству. «Сейчас мы выясняем обстоятельства происшествия», – отметили в КБУ.

Ранее на многострадальный аттракцион забирались сразу по 7-8 человек, причём зачастую – с ногами, и нагрузку он просто не выдерживал.

- Это наша головная боль, – рассказывал в феврале во прямого эфира в центре управления регионом Сергей Гашев, возглавлявший на тот момент комитет городского хозяйства. – Это первые качели в общественном пространстве. Не ожидали, что они будут настолько популярны – у молодёжи появилась необходимость кататься всемером там, где должно быть максимум двое. Понятно, что рано или поздно конструкция придёт в негодность. Мы следим за этим и очень благодарны тем, кто даёт информацию о поломках.

Тогда же качели пообещали сделать «более массивными», чтобы они могли выдержать и по семь человек.

качели дети пострадавшие

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