Сети отправят в зону СВО
В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии строгого режима № 8 сплели маскировочные сети для участников СВО.
- Осуждённые, отбывающие наказание в ИК-8, изготовили две маскировочные сети для скрытия в полевых условиях военной техники и мелких укреплённых точек, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Маскировочные сети передали директору республиканского общественно-полезного благотворительного фонда поддержки участников боевых действий и специальных операций, членов их семей «Добро БАМ» Ольге Зыковой. Она организует их доставку в зону специальной военной операции.
Всего с начала взаимодействия с волонтёрской организацией осуждённые изготовили порядка 24 маскировочных сетей.
По словам руководства учреждения, «участие в этом виде волонтёрской деятельности помогает осуждённым понять, насколько важен труд и добровольчество».
В Улан-Удэ осуждённые колонии строгого режима сплели маскировочные сети
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она ветшает уже два года
Компании придётся по-крупному раскошелиться за вызов с подменного иностранного номера
Их укрепили всего месяц назад
Сети отправят в зону СВО
Мужчина ездил пьяным на машине супруги
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Некоторые уже три месяца ждут приёма у стоматолога
Злоумышленника призывают вернуть её обратно
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов
В Улан-Удэ днём возможна гроза
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Их получили работники крупнейших предприятий республики
Мемориал установили по инициативе командования общевойсковой армии Восточного военного округа
Это представители бокса и борьбы
Алексей Халмакшинов побил мировой рекорд по перевозке горных масс