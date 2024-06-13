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В Улан-Удэ осуждённые колонии строгого режима сплели маскировочные сети

В Улан-Удэ осуждённые колонии строгого режима сплели маскировочные сети
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Сети отправят в зону СВО

В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии строгого режима № 8 сплели маскировочные сети для участников СВО.

- Осуждённые, отбывающие наказание в ИК-8, изготовили две маскировочные сети для скрытия в полевых условиях военной техники и мелких укреплённых точек, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Маскировочные сети передали директору республиканского общественно-полезного благотворительного фонда поддержки участников боевых действий и специальных операций, членов их семей «Добро БАМ» Ольге Зыковой. Она организует их доставку в зону специальной военной операции.

Всего с начала взаимодействия с волонтёрской организацией осуждённые изготовили порядка 24 маскировочных сетей.

По словам руководства учреждения, «участие в этом виде волонтёрской деятельности помогает осуждённым понять, насколько важен труд и добровольчество».


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