В Улан-Удэ осуждённые колонии строгого режима сплели маскировочные сети

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Сети отправят в зону СВО



В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии строгого режима № 8 сплели маскировочные сети для участников СВО.



- Осуждённые, отбывающие наказание в ИК-8, изготовили две маскировочные сети для скрытия в полевых условиях военной техники и мелких укреплённых точек, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Маскировочные сети передали директору республиканского общественно-полезного благотворительного фонда поддержки участников боевых действий и специальных операций, членов их семей «Добро БАМ» Ольге Зыковой. Она организует их доставку в зону специальной военной операции.



Всего с начала взаимодействия с волонтёрской организацией осуждённые изготовили порядка 24 маскировочных сетей.



По словам руководства учреждения, «участие в этом виде волонтёрской деятельности помогает осуждённым понять, насколько важен труд и добровольчество».





