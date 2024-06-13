13 июня

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Военный из Томской области попался в Улан-Удэ на пьяной езде

Военный из Томской области попался в Улан-Удэ на пьяной езде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он сел нетрезвым за руль иномарки

Недавно Томский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему, который управлял автомобилем Toyota Corolla  в нетрезвом виде. Мужчина ранее уже попадался на пьяной езде и получил за это административное наказание, но вновь сел за руль, приняв «на грудь». Произошло всё год назад, 6 июня 2023-го, в столице Бурятии.

Ещё одно преступление он совершил в Томске. Выпивший военный угнал припаркованный электровелосипед стоимостью более 30 тысяч рублей. Через несколько часов двухколёсный транспорт обнаружили в его съёмной квартире правоохранители.

По совокупности преступлений мужчине назначили наказание – два с половиной года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, его на два года лишили водительских прав. Приговор в законную силу пока не вступил.
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