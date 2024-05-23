В Бурятии разыграют кубок знаменитого вратаря

Участие примут юные спортсмены двух регионов



С 24 по 26 мая в Бурятии пройдут отборочные соревнования по футболу среди игроков 2014 года рождения на всероссийский турнир «Кубок Л.И. Яшина». Матчи состоятся на стадионе «Центральный» в Улан-Удэ.



В турнире примут участие 19 команд из города Улан-Удэ, районов республики, города Иркутск и Иркутской области: «Спартак». «Каменская СШ», «СШ №6 Федосеенко», «ЦСКА», «Спарта СШ №5 2015», «Стекольщик», «Спарта СШ №5», «Голеадор СШ №6», «Спарта СШ №5 2014», «Сборная ДФЛ Иркутской области», «Байкал», «СШ №5 Юность», «СШОР Гусиноозёрска», «Динамо Иркутск», «Голеадор 2015», «СОШ Поселье», «Байкал ЛБ», «Локомотив».



- Победитель турнира отправится на гала-финал в город Москва, - рассказали в Детской футбольной лиге РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

