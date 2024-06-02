Он погиб в начале недели
В Бурятии найдено тело утонувшего на реке Селенга подростка.
Как сообщал «Байкал-Daily», юноша утонул в понедельник, 27 мая, вблизи села Саратовка в Тарбагатайском районе. Тело нашли накануне, 1 июня, в Иволгинском районе; об этом сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
В течение предыдущих дней в поисках погибшего спасатели обследовали десятки километров реки Селенга и прибрежного массива.
На этой неделе произошло ещё две трагедии. В Курумканском районе на реке Баргузин утонула 16-летняя девушка. В Окинском районе при переправе через реку Урик погиб 15-летний юноша.
В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
Происшествия, Фото:
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