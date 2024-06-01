В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



Иволгинском районе Бурятии, на территории Янгажинского дацана, 31 мая прошли конные скачки.



В турнире участвовало около 100 лошадей из семи районов Бурятии, также из Забайкальского края и Иркутской области. В программе было восемь забегов на дистанции от 2-х до 12-ти километров.



- Открытые районные скачки проводим второй год. Традиционно принимают участие более ста наездников. Для гостей мероприятия подготовлена концертная программа, в которой примут участие звёзды бурятской эстрады и местные коллективы. Зрителей ждут зрелищные скачки, а также соревнования наездников с применением акробатических упражнений, - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.



Призовой фонд составил около 1 млн рублей. Результаты будут известны позднее.

