«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Иволгинском районе Бурятии, на территории Янгажинского дацана, 31 мая прошли конные скачки.
В турнире участвовало около 100 лошадей из семи районов Бурятии, также из Забайкальского края и Иркутской области. В программе было восемь забегов на дистанции от 2-х до 12-ти километров.
- Открытые районные скачки проводим второй год. Традиционно принимают участие более ста наездников. Для гостей мероприятия подготовлена концертная программа, в которой примут участие звёзды бурятской эстрады и местные коллективы. Зрителей ждут зрелищные скачки, а также соревнования наездников с применением акробатических упражнений, - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.
Призовой фонд составил около 1 млн рублей. Результаты будут известны позднее.
В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников
Общество, Фото:
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