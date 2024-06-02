Объём грузоперевозок Монголии и Китая через Бурятию значительно вырастет

Мощность перехода пограничных пунктов увеличат



31 мая в городе Кяхта прошло совещание по развитию российско-китайско-монгольского сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Встреча прошла под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова с участием представителей госорганов и транспортных компаний трёх стран. По результатам совещания к 1 июля грузоперевозки должны увеличиться на 50 автомобилей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Объём торговли, а следовательно, и перевозок со странами Юго-Восточной Азии будет расти из года в год. Уже сейчас многие наши транспортные коридоры достигли высокой степени загрузки, и для дальнейшего развития торговли необходимы новые транспортные возможности. Пограничный пункт Кяхта – Алтанбулаг в этом плане очень перспективен. Наш президент Владимир Владимирович дал поручение сократить время таможенной обработки и оформления грузовых автомобилей на границах страны до 10 минут. То есть будут созданы все условия для хорошей логистики и развития торговых взаимоотношений. Нам важно, чтобы наши экспортные товары и импортные грузы могли быстро и удобно проходить через границу, чтобы доставлялись максимально оперативно и удобно для перевозчиков, - отметил Алексей Цыденов.



На встрече присутствовали представители китайских транспортных компаний, которые проехали по маршруту Пекин – Кяхта, ознакомились с существующей инфраструктурой. Кроме того, китайским коллегам презентовали инвестиционные проекты - строящиеся транспортно-логистический терминал в Кяхте и транспортно-логистический комплекс в посёлке Наушки.



- Мы в апреле уже обсуждали этот вопрос - как построить магистраль, которая объединяла бы Эрлянь с Россией. Мы рассматривали и автомобильные, и железнодорожные, а в будущем и воздушные перевозки. Мы уверены, что можем открывать сотрудничество Россия-Монголия-Китай для торговли в «зеленом» коридоре. С поддержки председателя совета у нас уже есть логистический центр, - подчеркнул председатель Совета директоров компании Hexisheng (Beijing) Technology Co LTD господин Юй Чжихай.



Китайская сторона также отметила удобное местоположение Бурятии для развития торговли между Россией и Китаем.



Россия и Монголия, в свою очередь, за последние годы провели большую работу по реконструкции дорог и пунктов пропуска. Продолжается строительство автомобильного и железнодорожного терминалов, лаборатории для оперативного анализа перевозимых товаров. От качества пограничной инфраструктуры зависят объёмы грузоперевозок. Сейчас границу ежедневно пересекают до 150 грузовых автомобилей, тогда как пропускная способность пункта до 350 автомобилей в сутки.



- Во-первых, чтобы обеспечить развитие коридора с монгольской стороны трём сторонам нужно обеспечить мощность перехода пограничных пунктов. Если пропускная способность увеличится, то и объём поставляемых товаров между тремя странами увеличится. Например, мы сейчас на пропускных пунктах Алтанбулаг, Замын-Ууд делаем реконструкции и в этом смысле мы создаём специальные транзитные полосы, чтобы транзитные перевозки проходили по специальным условиям, чтобы транзитные перевозки не стояли вместе с грузами, ввозимыми в Монголию по импорту. Кроме этого, ещё должны быть осмотры рентгеном. И для этого мы обеспечим подготовку и оформление онлайн, чтобы делалось предварительное таможенное оформление, и на это не тратилось время. Мы готовы сокращать время таможенного оформления. С монгольской стороны мы почти обеспечили увеличение пропускной способности «мягкой» и «твёрдой» инфраструктуры, - отметил глава администрации пограничных пунктов пропуска Монголии господин Батдэлгэр Батхишинга.



В ходе совещания стороны договорились к 1 июля пустить дополнительно 50 грузовых автомобилей по транспортному коридору Россия-Монголия-Китай.



- Транспортной-логистическая система утверждена трёхсторонним соглашением экономического коридора лидерами наших стран. Также подписано соглашение об организации транспорта и логистики между нашими странами, поэтому здесь не предстоит никаких проблем. Возникающая актуальная проблема состоит в том, что на монгольской части инфраструктурная часть немного не соответствует организации международных грузоперевозок. Наши монгольские транспортные предприятия очень заинтересованы в участии в транспортных перевозок между тремя странами, - заявил директор совета по вопросам логистики, транспорта, пунктов пропуска, экономического коридора ТПП Монголии Адъяа Мунхболд.



Помимо автомобильных перевозок, рассмотрели и железнодорожные, и авиаперевозки. По словам директора улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, аэропорт уже готов принимать грузовые рейсы. По объёму грузовых авиаперевозок аэропорт Улан-Удэ один из лидеров в России.

