Сложный пожар в Баргузинском районе потушили
В Бурятии увеличивается площадь лесных пожаров. На сегодня она составляет 30,7 тысяч га, из них 29 550 га в Муйском районе, сообщает пресс-служба РАЛХ. Накануне лесными пожарами было охвачено 27 тысяч гектаров.
За прошедшие сутки в республике обнаружено два лесных пожара в Заиграевском и Баргузинском районах.
На утро 1 июня продолжают тушить 6 лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах, новых возгораний не зарегистрировано.
- Пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района обнаружили 22 мая, тушение осложнялось ветровой нагрузкой и гористой местностью, но наши специалисты справились. Что касается крупных пожаров в Муйском районе, для тушения была сброшена 51 тонна воды при помощи водосливного устройства на внешней подвеске вертолёта. Группировку усилили, сейчас там сосредоточены силы и средства со всей Бурятии, - пояснил руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
На тушении всех пожаров работают 316 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 30 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии тушат шесть лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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