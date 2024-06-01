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В Иркутске задержался рейс в Новосибирск

В Иркутске задержался рейс в Новосибирск
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Вылет рейса Иркутск-Новосибирск накануне надолго задержался. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой приняты меры реагирования в связи с непредоставлением услуг, в том числе пассажирам с детьми, в аэропорту Иркутска.

- Вылет рейса РД-273 АО «Авиакомпания «ИрАэро» по маршруту Иркутск-Новосибирск по расписанию был назначен на 11 часов 55 минут 31 мая. В связи с поздним выходом воздушного судна с планового технического обслуживания рейс вылетел в 21 час 01 минуту. Услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, пассажирам в полном объёме не предоставлены, - сообщили в

Генеральному директору авиакомпания «ИрАэро» внесено прокурорсоке представление, принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ.
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