В Бурятии в ДТП погибли два человека

Ещё пострадали два пассажира и водитель
В пятницу, 31 мая, в 20:55 в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 35-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя на автодороге «с. Береговая - с. Посольское», в двух километрах от села Кабанск не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Мицубиси Эспайр» под управлением 33-летней местной жительницы.
- В результате ДТП управлявший «Тойота» мужчина и 30-летний пассажир «Мицубиси» скончались на месте происшествия. Ещё два пассажира «Мицубиси» в возрасте 26 лет и 41 года и водитель госпитализированы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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