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26-летний учитель из Улан-Удэ стал жертвой мошенников

26-летний учитель из Улан-Удэ стал жертвой мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее молодой педагог дважды посещал профилактические мероприятия по предупреждению таких преступлений

26-летний улан-удэнец, работающий учителем в школе, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мошенники ввели его в заблуждение, представившись сотрудниками сотовой компании и налоговой службы, рассказали в МВД по Бурятии.

27 мая мужчине позвонили. Схема стандартная: псевдоработник оператора сотовой связи заявил о необходимости продления действия сим-карты и попросил продиктовать коды из смс. Педагог выполнил просьбу собеседника.

А спустя время ему позвонила уже лжесотрудница налоговой службы. Она уведомила: личный кабинет мужчины на портале госуслуг взломан. Неизвестные якобы завладели его персональными данными и уже подали заявки на оформление кредита. Сведения конкретизировали: в мошеннических действиях подозреваются сотрудники банка. Это они подали заявку на займ в сумме 500 тысяч рублей. Чтобы они не смогли получить деньги, необходимо сделать это самому, рассказывала звонившая.

Во время разговора горожанин восстановил доступ в личный кабинет портала госуслуг и убедился, что там появился запрос на оформление кредита (что и неудивительно, ведь, продиктовав коды из смс, он ранее допустил неизвестных к своему аккаунту).

В этот же день он в отделение банка по уже одобренной онлайн-заявке получил 500 тысяч и перевёл их через банкомат на якобы безопасный счёт.

Только спустя пару дней улан-удэнец понял, что подвергся обману и никто не вернёт ему деньги.

- Подчеркнём, гражданин дважды принимал участие в мероприятиях по предупреждению киберпреступлений, проводившихся полицейскими по месту его работы, и знал о данном способе мошенничества. Однако всерьёз информацию не воспринял и не был готов к такому психологическому давлению интернет-преступников, - отметили в министерстве внутренних дел.

Всего за сутки в органы внутренних дел республики поступило 10 заявлений от граждан о взломёх учетных записей (это третья часть от всех зарегистрированных за сутки киберпреступлений). При этом злоумышленники представлялись как работниками сотовых компаний, так Пенсионного фонда и медицинских организаций.

С начала года полицией Бурятии зафиксировано 443 факта неправомерного доступа к компьютерной информации. 
мошенничество

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