В Улан-Удэ избавляются от бесхозных рекламных вывесок



На очередном планёрном совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова обсуждались незаконно установленные рекламные конструкций, включая вывески. У многих из них – неудовлетворительный вид. Градоначальник поручил от них избавиться.



- Необходимо разработать такой механизм, чтобы бесхозных конструкций в городе не было, и рассмотреть возложение обязанности по их демонтажу на собственников помещений, давших разрешение на размещение, – подчеркнул мэр.



В комитете по архитектуре и градостроительству проанализировали разрешения на размещение рекламы, выданные за последние шесть лет – с 2018 года и уже сформировали соответствующий реестр. А ещё специалисты сделали ревизию документов о согласовании на установку вывесок на фасадах. В итоге выявили 17 бесхозных конструкций, которые уберут уже в ближайшее время. Займётся этим специальная подрядная организация



- Общая площадь демонтируемой поверхности составит 144 квадратных метра. Все работы завершатся до 10 октября, – сообщил председатель комитета Михаил Мясищев.

