Оркест Росгвардии устроил концерт под окнами детской больницы в Ангарске

Общество, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Яркое представление увидели сотни детей



Накануне Дня защиты духовой оркестр полка оперативного назначения Росгвардии устроил концерт детей под окнами детской больницы в Ангарске.



- Яркое представление увидели сотни детей, проходящих лечение в медицинском учреждении. Военнослужащие сыграли для ребят мелодии из известных мультфильмов. Бодрая музыка, задорное выступление артистов в военной форме привлекло внимание и пациентов, и врачей, - рассказали в управлении Росгвардии по Иркутской области.



Медики отмечают, что яркие впечатления дают мотивацию и нужный психологический настрой на выздоровление.



В Иркутской области музыканты Росгвардии не первый год использует такую форму поздравлений. Творческие бригады радуют зрителей интересными программами в День Победы, на День России и другие праздники.

