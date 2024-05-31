Он получил название Ornithomya helvipennis
Российские учёные изучают мух-кровососок из семейства Hippoboscidae, которые имеют важное ветеринарное значение в качестве переносчиков различных заболеваний, а также клещей и птичьих вшей. К настоящему моменту один из самых крупных родов мух-кровососок — род Ornithomya — включает 31 вид. Его представители населяют в основном умеренные широты Старого Света.
Учёные института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН описали новый вид мухи-кровососки Ornithomya helvipennis из Иркутска. У этого вида микротрихии (микровыросты) покрывают всю мембрану крыла. Новый вид отличается от наиболее близкого к нему Ornithomya comosa светлой мембраной крыла и янтарно-жёлтыми микротрихиями, а от вида Ornithomya greeni – наличием глазков.
Также учёными предложено создание внутри рода группы «comosa» для трёх видов: O. comosa, O. greeni и O. Helvipennis. Данные виды объединяет общий признак — микротрихии покрывают всю мембрану крыла. Об этом сообщает пресс-служба института.
В Иркутске нашли новый вид мухи-кровососки
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