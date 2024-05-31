В Бурятии нетерпеливая девушка угнала автомобиль

Собутыльники отказывались везти её домой



30 мая в Бичурском районе Бурятии в полицию с заявлением об угоне обратился 40-летний сельчанин. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль рядом с оградой родственника, с которым распивал спиртное, а сам ушёл домой. На следующее утро машину он не обнаружил.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские раскрыли преступление. Угонщицей оказалас 26-летняя девушка, которая также принимала участие в застолье.



- 26-летняя знакомая хозяина дома приехала в гости из другого села погостить к тёте. Ночью по окончании распития алкоголя она, не получив от собутыльников положительного ответа на просьбу увезти её домой, села за руль чужого автомобиля. Двери машины были не заперты, а ключ находился в замке зажигания, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На чужой машине девушка уехала в другое село, где со знакомыми продолжила увеселительные мероприятия. Полицейские задержали её по месту жительства одного из приятелей.



Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег с банковской карты. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело об угоне.

