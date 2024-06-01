В Улан-Удэ детям в автобусе раздавали мороженое





В Международный день защиты детей МУП «Городские маршруты» устроили сладкую акцию. Здесь юных пассажиров угощали мороженым.Автобус, следующий по маршруту №3А празднично украсили, а кондуктор Татьяна Савостина нарядилась в яркий костюм клоуна. Она проводила викторины для пассажиров.Всем ребятишкам подарили мороженое, собачек из воздушных шаров и хорошее настроение, сообщили в МУП «Городские маршруты».