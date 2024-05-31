Улан-удэнку оставили без денег из-за тёзки-должницы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Счёт горожанки заблокировали по ошибке



У жительницы Улан-Удэ внезапно заблокировали счета, при этом неплательщицей была не она сама, а её полная тёзка.



- В сентябре 2023 года судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении горожанки, персональные данные (фамилия, имя, отчество и дата рождения) которой совпали со сведениями о настоящей должнице. Были приняты меры принудительного взыскания, наложен арест на банковский счёт женщины, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Улан-удэнка неоднократно обращалась в подразделение службы судебных приставов, сообщая об ошибке. Однако её заявления надлежащим образом не рассмотрены. Тогда ей пришлось обратиться в прокуратуру.



Только после того, как прокуратура внесла представление главному судебному приставу Бурятии, приставы установили настоящего должника по исполнительному документу. В материалы производства внесли соответствующие изменения.

