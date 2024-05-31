В женской колонии в Улан-Удэ состоялась комиссия по помилованию





















Исправительную колонию №7 для женщин посетили уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Артём Шишов и члены комиссии по вопросам помилования.Они осмотрели швейные цеха, общежития отрядов, столовую, а также магазин для осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.После этого состоялась комиссия по вопросам помилования. В беседе с осуждёнными члены комиссии уточняли обстоятельства совершённого преступления, их социальное и семейное положение, а также планы на жизнь после освобождения.При вынесении решения члены комиссии учитывают личность осуждённого, приговор суда, состояние здоровья и поведение в местах лишения свободы. Однако окончательное решение о помиловании принимает только президент России.