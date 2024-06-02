В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой





















1 июня открыли пристрой к Мухоршибирской средней школе № 2. Пристрой рассчитан на 75 мест, здесь располагаются столовая и учебные кабинеты.Как рассказали в пресс-службе правительства Бурятии, жители с нетерпением ждали этого события.- Дорогие ребята, хочу пожелать вам, чтобы у вас всё в жизни получалось. Чтобы вы хорошо учились, по-настоящему учились. Я хочу пожелать, чтобы перед вами все дороги были открыты, чтобы вы стали настоящими счастливыми людьми. Поэтому я вас всех поздравляю! Хорошей вам учёбы, хорошего лета, каникул, дружбы, любви и всего самого лучшего! - обратился на открытии пристроя к детям глава Бурятии Алексей Цыденов.Мухоршибирская средняя школа №2 состояла из двух блоков. Один из них - это основное здание, построенное из кирпича, а второй - деревянный одноэтажный пристрой, на месте которого и возвели новый корпус. Новый пристрой связан тёплым переходом с основным зданием школы.В новом корпусе расположены спортивный и актовый залы, пищеблок и три класса на 75 мест. На первом этаже располагается просторный обеденный зал на 250 посадочных мест с цехами для приготовления пищи. На втором этаже находятся три учебных кабинета на 25 ученических мест каждый: кабинет русского языка и литературы, кабинет математики, кабинет истории. Также на втором этаже располагаются учительская, туалеты. Кабинеты оборудованы удобной мебелью и современной техникой.В здании пристроя имеется лифт для поднятия и спуска маломобильных учащихся. Кроме того, на прилегающей к новому зданию территории провели благоустройство.На строительство нового корпуса в рамках национального проекта «Образование» было выделено 117 миллионов рублей. Этот объект для села Мухоршибирь – весьма значимый. Новый корпус позволит существенно разгрузить основное здание.Всего в Бурятии с 2017 года по декабрь 2023-го в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях национального проекта «Образование» и иным программам построено и введено в эксплуатацию 35 школ с общей проектной мощностью 12 084 мест. Эти мероприятия стали возможны благодаря решению президента Российской Федерации Владимира Путина, поддержке правительства Российской Федерации и адресной работе Минпросвещения России. В 2024 году будут введены ещё пять школ на 1738 мест.Всего за период реализации мероприятий с 2017 по 2024 год будет реализовано строительство 40 школ с созданием 13 822 мест, объём инвестиций составляет более 22,5 млрд рублей.