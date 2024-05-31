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В Бурятии пройдут районные Сурхарбаны

В Бурятии пройдут районные Сурхарбаны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они стартуют уже в июне

В преддверии республиканского спортивно-культурного праздника «Наадан-Сурхарбаан 2024» в районах Бурятии пройдут районные Сухарбаны.

Так, 15 июня в Баунтовском эвенкийском районе, на центральном стадионе села Багдарин состоится спортивный праздник «Наадан-Сурхарбаан» (6+). Участвовать в соревнованиях могут спортсмены возрастом от 15 лет. Подать заявку можно до 14 июня в местной администрации, сообщает паблик «Баунт-инфо. 24/7».

Команды посоревнуются в следующих видах спорта: мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика, национальная борьба, армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната, шахматы, стрельба из традиционного национального лука, разбивание хребтовой кости, традиционная игра в кости «Шагай наадан». Призёры будут награждены грамотами и ценными призами в командном и личном зачёте.

Также 15 июня Сурхарбан (6+) проведут и в Закаменском районе. Соревнования состоятся в местности Мойсото.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Сурхарбан

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