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В Иркутской области шаманы помолятся хозяину реки Лена

В Иркутской области шаманы помолятся хозяину реки Лена
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молебен за окончание СВО пройдёт в Качуге

22 июня в Качугском районе Иркутской области пройдут шаманские обряды «Зулхэ ноёдто» и «Хүйтэнэй». В нём примут участие родственники военнослужащих.

- 22 июня мы проводим обряд, направленный на скорейшее завершение СВО и возвращение наших сыновей домой, - заявил бөө-шаман Борис Хунгеев.

Как сообщили в центре культуры коренных народов Прибайкалья, поклонение хозяину реки Лена и покровителю военного искусства Ажирай-хану является частью древнего культа воинов и вождей. Божество также покровительствует карьере и образованию. Поэтому обряд важен для «людей в погонах»: военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и учащихся учебных заведений.

Всем желающим принять участие в молебнах необходимо быть на общем сборе в назначенную дату в 8:00 утра в селе Баяндай (на перекрёстке Качугского тракта и дороги в село Еланцы). Тайлган начнётся в 11:00 в Шишкинских писаницах. Верующим необходимо иметь при себе список имён. Набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун, готовый саламат (зөөхэй), сигареты, спички. Женщины (арюун) также могут присутствовать вблизи от участников.

Возрастное ограничение: 18+.
шаманизм Иркутская область

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