31 мая

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Заключённая из Бурятии попросилась на СВО

Заключённая из Бурятии попросилась на СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина захотела заключить контракт с Минобороны

На днях уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова побывала в колонии-поселении № 3 и женской исправительной колонии № 7. КП-3 омбудсмен посетила вместе с прокурором Бурятии Михаилом Филичевым и председателем Общественной наблюдательной комиссии Вячеславом Захаровым.

Они проинспектировали общежития отрядов, магазин, камеры, производственные объекты и пищеблок. При проверке вскрылись нарушения уголовно-исполнительного, трудового, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Администрации пенитенциарного учреждения указали на упущения при контроле за соблюдением режимных требований. Вскрылись и недостатки при организации работы по удержанию с заключённых алиментов на детей. Для устранения всех недочётов начальнику республиканского УФСИН внесли представление.

А в четверг, 30 мая, Юлия Жамбалова, бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Артём Шишов, замначальника УФСИН Евгений Слабухин и члены комиссии по помилованию отправились в ИК № 7. Они побывали в общежития, швейных цехах, ознакомились с условиями труда и продукцией, которую изготавливают осуждённые женщины, проверили столовую для спецконтингента, магазин для заключённых, изучили его ассортимент и цены на товары и оценили качество приготовления еды. После уполномоченный провела личный приём.

Обращения касались исчисления срока отбывания наказания, соцвыплат и помилования. А одна жительница Бурятии, отбывающая наказание в колонии, выразила желание подписать с Минобороны РФ контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Многие вопросы удалось решить прямо на месте. Осуждённым дали необходимые разъяснения. Никаких нарушений в ИК не выявили. Все обращения омбудсмен взяла на личный контроль.

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