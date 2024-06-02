В Улан-Удэ студент вуза скончался после спортивной тренировки

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он внезапно потерял сознание



В Улан-Удэ скончался студент первого курса электротехнического факультета ВСГУТУ. Молодой человек умер в больнице, куда его доставили прямо со спортивной тренировки.



Вечером 31 мая студент занимался в Физкультурно-спортивном комплексе, когда внезапно потерял сознание. Тренеры немедленно вызвали скорую помощь, медики срочно доставили пациента в БСМП для проведения реанимации.



- Несмотря на медикаментозные мероприятия лечащих врачей, утром 1 июня юноша скончался, не приходя в сознание. Для нас это трагедия, от которой очень тяжело оправиться, - рассказали в пресс-службе ВСГУТУ.



От чего конкретно умер молодой человек, сейчас устанавливается.



Руководство вуза сообщило о произошедшем родственникам умершего и в министерство науки и высшего образования России.



