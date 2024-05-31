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В Бурятии военные инженеры тренировались в преодолении минных заграждений

В Бурятии военные инженеры тренировались в преодолении минных заграждений
Общество, 
Условный противник установил минные поля на пути продвижения войск

На учебных полигонах в Бурятии и Забайкальском крае прошли тренировки с инженерными подразделениями по преодолению минных заграждений путём проделывания в них проходов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

- По замыслу тренировки, условный противник установил минные поля на пути продвижения наших войск. Для обеспечения безопасного продвижения мотострелковых подразделений военные инженеры, используя средства маскировки от обнаружения с помощью тепловых и инфракрасных средств разведки местности в условиях недостаточной освещенности, скрытно выполнили проход в минном поле условного противника, - говорится в сообщении.

Для обезвреживания мин иностранного производства инженеры применяли беспилотники с подвешенной к ним взрывчаткой.

Все тренировки были спланированы с учётом опыта, полученного военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
военнослужащие Восточный военный округ

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