В Бурятии военные инженеры тренировались в преодолении минных заграждений

Условный противник установил минные поля на пути продвижения войск



На учебных полигонах в Бурятии и Забайкальском крае прошли тренировки с инженерными подразделениями по преодолению минных заграждений путём проделывания в них проходов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



- По замыслу тренировки, условный противник установил минные поля на пути продвижения наших войск. Для обеспечения безопасного продвижения мотострелковых подразделений военные инженеры, используя средства маскировки от обнаружения с помощью тепловых и инфракрасных средств разведки местности в условиях недостаточной освещенности, скрытно выполнили проход в минном поле условного противника, - говорится в сообщении.



Для обезвреживания мин иностранного производства инженеры применяли беспилотники с подвешенной к ним взрывчаткой.



Все тренировки были спланированы с учётом опыта, полученного военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

