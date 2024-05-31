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В Бурятии ветерана поздравили со 101-летием

В Бурятии ветерана поздравили со 101-летием
Общество,  Фото:предоставлено минсоцзащиты РБ
После войны Прокопий Фокеевич Афанасьев более 50 лет проработал в колхозе «Гигант»

В марте 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Прокопию Фокеевичу Афанасьеву.

Накануне, 30 мая, первый замминистра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова поздравила ветерана. Дата была выбрана неслучайно - 30 мая отмечается День Республики Бурятия. Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика была создана 30 мая 1923 года. Республике Бурятия в этом году 101 год, а Прокопий Афанасьевич - ровесник республики.

Родился Прокопий Фокеевич 23 марта 1923 года в селе Новая Брянь Заиграевского района в большой и дружной семье. Окончив пять классов, пошёл работать в колхоз. Весть о начале Великой Отечественной войны застала его на полевом стане, в тракторной бригаде.

В феврале 1942 года был направлен на восточную границу в 293-й мотострелковый полк, затем в 127-й стрелковый полк, дислоцированный на территории Монголии. В августе 1945 года в составе 127-й стрелкового полка он совершил тяжелейший пеший переход через хребет Большой Хинган, участвуя в операции против Квантунской армии Японии. За ратный труд награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова.



После демобилизации в 1947 году Прокопий Фокеевич вернулся в родное село и начал работать в полеводческой бригаде. Вскоре он женился на односельчанке Ульяне Ивановне. Супруги прожили вместе более 50 лет и вырастили четверых детей.



В колхозе «Гигант» бывший фронтовик со своей супругой проработали 52 года. За высокие достижения в труде в мае 1955 года Прокопий Фокеевич как заведующий птицефермой, вместе другими членами бригады, стал участником Выставки достижений народного хозяйства СССР в Москве. Он был отмечен медалью участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и ценной премией. Как ответственный и инициативный человек, Прокопий Фокеевич избирался депутатом Новобрянского сельского Совета нескольких созывов.

Сегодня семья бережно хранит многочисленные награды родителей за ратный подвиг и добросовестный труд. До сих пор Прокопий Фокеевич остаётся верным своим принципам, вдумчивым и требовательным к себе и родственникам.

- Сегодня в Бурятии проживает 28 ветеранов Великой Отечественной войны, 15 из них - в Улан-Удэ. Участников трудового фронта - 1796, жителей блокадного Ленинарада - 6 человек, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Проходят годы, сменяются поколения, но остаётся неизменной благодарность потомков людям, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас Великую страну! Нашему ветерану - Прокопию Фокеевичу - здоровья, долголетия, и низкий поклон за отвагу, за жизнь, за мирное небо над головой!
долгожитель ветераны ВОВ

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