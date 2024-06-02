02 июня

01 июня

31 мая

Популярное

В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот

В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Среди обладателей жилья - несколько участников СВО

В сёлах Тарбагатай и Мухоршибирь построили многоквартирные дома для детей-сирот. 1 июня ключи от квартир им вручили глава Бурятии Алексей Цыденов и прокурор республики Михаил Филичев.

Каждый дом рассчитан на 36 благоустроенных квартир. Квартиры распределили методом жеребьёвки, сообщили в пресс-службе правительства республики.


Отметим, в Мухоршибири обладателями жилья стали четверо участников СВО.

- Дорогие земляки, сегодня вручили ключи от квартир детям-сиротам в селах Тарбагатай и Мухоршибирь. Построили хорошие, современные, новые дома, просторные квартиры. В прошлом году мы существенно увеличили финансирование по программе обеспечения жильем детей-сирот. Также приняли решение, что если среди них есть участники СВО, то мы в первоочередном порядке, за дополнительные средства, обеспечиваем воинов жильём. Акцентирую внимание, что мы не двигаем очередников, а за дополнительные средства обеспечиваем участников СВО. Стремимся ежегодно как можно больше наших детей-сирот обеспечивать собственными квартирами, - поздравил жильцов Алексей Цыденов.


Глава Бурятии вместе с новосёлами посадили деревья. Также Алексей Цыденов предложил молодым жильцам создать ТОС, чтобы сподручнее было ухаживать за домом и развивать придомовой сад.

В каждом доме имеются два подъезда, три этажа, на каждом из которых по 12 однокомнатных квартир. Стоимость их строительства составила 221 млн рублей. Квартиры оборудованы всем необходимым: отделка, санузел, кухня — заезжай и живи. Также на придомовой территории есть детская игровая площадка.

Заехать в новенькие квартиры жильцы могут уже сегодня, а через несколько лет они перейдут в собственность новосёлов.


сироты жилье строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой
В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой
Общество, 02.06.2024
На строительство нового корпуса было выделено 117 миллионов рублей
В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот
В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот
Общество, 02.06.2024
Среди обладателей жилья - несколько участников СВО
В Улан-Удэ приняли прямой рейс из Горно-Алтайска
В Улан-Удэ приняли прямой рейс из Горно-Алтайска
Общество, 01.06.2024
Воздушное судно традиционно встретили водной аркой. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии семейная пара отметила золотую свадьбу
В Бурятии семейная пара отметила золотую свадьбу
Общество, 01.06.2024
Виктор и Любовь живут вместе 50 лет 
В Бурятии ожидаются высокие классы пожарной опасности
В Бурятии ожидаются высокие классы пожарной опасности
Общество, 01.06.2024
Они прогнозируются на территории нескольких районов 
В Улан-Удэ прошёл парад колясок
В Улан-Удэ прошёл парад колясок
Общество, 01.06.2024
Необычный парад состоялся на территории перинатального центра 
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2024
Общество, 01.06.2024
Колокола, рассада, велики. Сакура, которая луизеания и великое седлание топиарий
Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ
Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ
Общество, 01.06.2024
Взялись за дорогу на ул. Борсоева
В Улан-Удэ самокатчикам ужесточат штрафы за нарушения
В Улан-Удэ самокатчикам ужесточат штрафы за нарушения
Общество, 01.06.2024
Новые штрафы за нарушения вводит один из операторов электросамокатов
Забайкальском национальном парке провели субботник
Забайкальском национальном парке провели субботник
Общество, 01.06.2024
Порядок наводили перед «горячим» сезоном 
В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников
В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников
Общество, 01.06.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^