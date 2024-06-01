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В Муйском районе Бурятии грузовик разрушил мост

В Муйском районе Бурятии грузовик разрушил мост
Происшествия,  Фото:Муя-инфо.24/7
В этой связи полностью перекрыто движение на 319 км

В Муйском районе полностью перекрыто транспортное движение на 319 км, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

- Под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность, был разрушен мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск – Новый Уоян - Таксимо. На место, по поручению министра транспорта Бурятии Александра Гоге, оперативно направлена дорожная бригада. Для оценки и восстановительных мероприятий, - отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

В настоящее время движение для всех видов транспорта на участке временно ограничено.

Телефон диспетчерской службы: +7 (3012) 55 -20-55. Звонки принимаются круглосуточно.
дороги мост

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