Работу сотрудников он оценил положительно
Член Общественного совета при МВД по Бурятии Николай Атрашкевич посетил с проверкой МРЭО УГИБДД.
- Член общественного совета положительно отметил систему электронной очереди и удобный график работы – осуществить регистрационные операции возможно и выходные дни. Было также отмечено отсутствие очередей, профессионализм, корректность и вежливость полицейских при работе с гражданами, оперативность действий по возникшим ситуациям, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.
Заместитель начальника подразделения подполковник полиции Игорь Измайлов сообщил, что ежемесячно по заявлениям граждан совершается более 3,5 тысяч регистрационных операций – это регистрация и снятие с учёта транспортных средств, внесение изменений в регистрационные документы.
Для удобства граждан запись в подразделение ведётся через портал государственных услуг.
Общественник проверил подразделение Госавтоинспекции Бурятии
Общество, Фото:
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