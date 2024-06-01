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В Бурятии до +28 градусов

В Бурятии до +28 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе возможны грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июня, по республике днём местами кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер переменный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Днём +23, +28 градусов. Местами прохладнее и лишь 15-20 градусов тепла.

В Улан-Удэ возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер переменный 7-12 м/с. Днём 24-26 градусов тепла.

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