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Горняков эвакуировали из-за задымления на руднике в Бурятии

Горняков эвакуировали из-за задымления на руднике в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл в Муйском районе

47 человек эвакуировали из шахты рудника в посёлке Иракинда Муйского района Бурятии. В шахте произошло задымление.

По информации ГУ МЧС России по Бурятии, в 11:02 в оперативные службы поступило сообщение о том, что отделение военизированного горноспасательного отряда выехало на рудник. По поступившей информации, в шахте в момент задымления находилось 47 человек.

- По состоянию на 13:05, все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется, - сообщили в региональном Главке МЧС.

Рудник специализируется на добыче золотосодержащей руды подземным способом. 
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