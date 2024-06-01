Они прогнозируются на территории нескольких районов
В семи районах республики объявлены высокие классы пожарной опасности в лесах, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пятый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Селенгинского, Тарбагатайского и Хоринского районов.
На территории шести муниципальных образований прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности: Баргузинского, Баунтовского эвенкийского, Еравнинского, Муйского, Окинского и Тункинского районов.
В МЧС напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим; доступ в лес для населения запрещён, как и сжигание сухой травы и мусора. Жителей республики призывают не бросать горящие окурки и спички.
В Бурятии ожидаются высокие классы пожарной опасности
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