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Буддийский священнослужитель посетил улан-удэнскую колонию

Буддийский священнослужитель посетил улан-удэнскую колонию
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Он провёл молебен

Исправительную колонию строгого режима №8 посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи России Баир-лама, сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Он провёл молебен для верующих осуждённых в дугане, который находится на территории колонии.

- Также представитель буддийской конфессии посетил отряды и объекты учреждения. Он провёл лекции, направленные на профилактику суицида и членовредительства, участия в азартных играх, разъяснил о наступлении ответственности за участие в экстремистских движениях, - отметили в УФСИН. 
буддизм колония

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