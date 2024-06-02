Он провёл молебен
Исправительную колонию строгого режима №8 посетил представитель Буддийской традиционной Сангхи России Баир-лама, сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Он провёл молебен для верующих осуждённых в дугане, который находится на территории колонии.
- Также представитель буддийской конфессии посетил отряды и объекты учреждения. Он провёл лекции, направленные на профилактику суицида и членовредительства, участия в азартных играх, разъяснил о наступлении ответственности за участие в экстремистских движениях, - отметили в УФСИН.
Буддийский священнослужитель посетил улан-удэнскую колонию
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