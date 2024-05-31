Алкоголь в Улан-Удэ не будут продавать сутки
В ближайшую субботу, 1 июня, в столице Бурятии опять запретят продажу спиртного. Причина тому – День защиты детей.
Сухой закон в республике также действует во время последних звонков, в Сурхарбан, День города (в этот раз выпадает на 15 июня) и в День знаний 1 сентября. Исключение делают лишь для заведений общепита, где горячительные напитки есть в меню.
Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.
В столице Бурятии опять введут сухой закон
Общество, Фото:
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