01 июня

31 мая

Популярное

Забайкальском национальном парке провели субботник

Забайкальском национальном парке провели субботник
Общество,  Фото: «Заповедное Подлеморье»
Порядок наводили перед «горячим» сезоном

На этой неделе в Забайкальском национальном парке провели традиционный субботник коллектива «Заповедного Подлеморья».

После зимы привели в порядок точки притяжения туристов - Мягкая карга, местность Монахово, бухта Сорожья.

- Убран мусор, расставлены аншлаги, установлены места стоянок, собраны костровища и таганы, стоят туалеты и «раздевалки». Отдельное внимание чистоте домиков, где будут ночевать гости, и лестничному маршу на смотровую площадку в Монахово, который теперь стал ярче. Всё на территории вымыто и покрашено, а сломанное – восстановлено. Навели чистоту, размялись и зарядились на весь предстоящий «горячий» сезон. К встрече гостей готовы на 100%! – сообщили в «Заповедном Подлеморье».


национальный парк субботник Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальском национальном парке провели субботник
Забайкальском национальном парке провели субботник
Общество, 01.06.2024
Порядок наводили перед «горячим» сезоном 
В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников
В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников
Общество, 01.06.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Иркутск примет международный конкурс духового исполнительства
Иркутск примет международный конкурс духового исполнительства
Общество, 01.06.2024
Ожидается приезд музыкантов из соседних стран
В Бурятии до +28 градусов
В Бурятии до +28 градусов
Общество, 01.06.2024
В регионе возможны грозы
Житель Бурятии счастливо живёт в «городе умных»
Житель Бурятии счастливо живёт в «городе умных»
Общество, 31.05.2024
Иннополис, Великий Болгар, Казанский Кремль… что стоит посетить в Татарстане
Ориентировщики Байкальского региона проведут матчевую встречу
Ориентировщики Байкальского региона проведут матчевую встречу
Общество, 31.05.2024
Соревнования пройдут в столице Забайкальского края
В Иркутской области шаманы помолятся хозяину реки Лена
В Иркутской области шаманы помолятся хозяину реки Лена
Общество, 31.05.2024
Молебен за окончание СВО пройдёт в Качуге
Из украинского плена вернули двух военнослужащих из Бурятии
Из украинского плена вернули двух военнослужащих из Бурятии
Общество, 31.05.2024
Всего в Россию из украинского плена вернулись 75 военнослужащих
1 июня Иркутск отпразднует День города
1 июня Иркутск отпразднует День города
Общество, 31.05.2024
Во всех районах областного центра проведут праздничные мероприятия
Осенью в Улан-Удэ откроется инклюзивная школа
Осенью в Улан-Удэ откроется инклюзивная школа
Общество, 31.05.2024
Работы по её возведению завершены на 95%
В Иркутске нашли новый вид мухи-кровососки
В Иркутске нашли новый вид мухи-кровососки
Общество, 31.05.2024
Он получил название Ornithomya helvipennis
В Улан-Удэ три дня будут отключать электричество
В Улан-Удэ три дня будут отключать электричество
Общество, 31.05.2024
Подачу электроэнергии ограничат в начале следующей недели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^