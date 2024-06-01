Забайкальском национальном парке провели субботник









На этой неделе в Забайкальском национальном парке провели традиционный субботник коллектива «Заповедного Подлеморья».После зимы привели в порядок точки притяжения туристов - Мягкая карга, местность Монахово, бухта Сорожья.- Убран мусор, расставлены аншлаги, установлены места стоянок, собраны костровища и таганы, стоят туалеты и «раздевалки». Отдельное внимание чистоте домиков, где будут ночевать гости, и лестничному маршу на смотровую площадку в Монахово, который теперь стал ярче. Всё на территории вымыто и покрашено, а сломанное – восстановлено. Навели чистоту, размялись и зарядились на весь предстоящий «горячий» сезон. К встрече гостей готовы на 100%! – сообщили в «Заповедном Подлеморье».